Apple Vision Pro через обмежену пропозицію перепродають за понад 5000 доларів

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Обмежений випуск гарнітури Vision Pro компанії Apple стимулює ринок перепродажу, на якому ціна пристрою значно перевищує початкову вартість в 3500 доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що на японському ринку Mercari базова модель на 256 ГБ продається за 5 400 дол, продавці на китайському Taobao просять 5 000 дол, а один продавець на сінгапурському Lazada вимагає 6 300 дол за пристрій.

У Гонконзі ціна Apple Vision Pro доходить до 4 580 дол.

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Компанія Apple на початку цього місяця випустила Vision Pro в продаж в обмеженій кількості магазинів у США з детальним процесом налаштування для кожного покупця. Компанія хоче забезпечити оптимальний перший досвід роботи зі своїми окулярами віртуальної реальності, які вона називає просторовим комп’ютером завдяки жестам рук, які використовуються для керування ними.

За словами аналітика IDC Брайана Ма, прагнення придбати першу одиницю нового пристрою походить з різних джерел. Крім відданих шанувальників Apple, закордонні розробники програмного забезпечення, а також гравці галузі та конкуренти захочуть швидко отримати практичний досвід, щоб визначити свої наступні кроки.

Нагадаємо:

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Apple у червні на конференції для розробників Worldwide Developer Conference 2023 представила свої нові продукти, серед яких довгоочікувані окуляри змішаної реальності Apple Vision Pro.

Через складність конструкції пристрою Apple була змушена суттєво скоротити плани з виробництва гарнітури доповненої реальності Vision Pro

Економічна правда.