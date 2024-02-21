Сооснователя "Яндекса" исключат из санкционного списка ЕС – Reuters

Аркадий Волож рбк

Страны ЕС согласились исключить сооснователя российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадия Воложа из санкционного списка.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Страны ЕС согласились исключить Аркадия Воложа, соучредителя российского интернет-гиганта "Яндекс", из списка санкций, касающихся юридических и физических лиц, связанных с войной России в Украине, сообщили три источника, знакомые с этим вопросом", - пишет агентство.

Волож будет исключен из санкционного списка после 15 марта.

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В августе прошлого года соучредитель "Яндекса" назвал войну России в Украине "варварской". Однако в первые дни полномасштабного вторжения не высказывал свою позицию.

Кроме того, Волож планирует разорвать связи с российским бизнесом "Яндекса", после того, как консорциум инвесторов согласился купить российские активы нидерландской холдинговой компании Yandex NV в начале февраля.

Волож владеет 8,5% экономической доли в Yandex NV через семейный траст, но не имеет права голоса в этой компании.

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Напомним:

Нидерландская компания Yandex N.V. продала российский "Яндекс" за 475 миллиардов рублей (5,2 млрд долларов) консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

Сообщалось, что нидерландская холдинговая компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность продажи всех своих российских активов сразу, а не только контрольного пакета акций.

В августе 2023 года соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года публично раскрыл свою позицию относительно российского вторжения в Украину, заявив, что он "категорически против варварского вторжения России в Украину".

Экономическая правда