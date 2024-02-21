Співзасновника "Яндекса" виключать із санкційного списку ЄС – Reuters

Аркадій Волож рбк

Країни ЄС погодилися виключити співзасновника російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадія Воложа зі списку санкцій.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

"Країни ЄС погодилися виключити Аркадія Воложа, співзасновника російського інтернет-гіганта "Яндекс", зі списку санкцій, що стосуються юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з війною Росії в Україні, повідомили три джерела, знайомі з цим питанням", – пише агентство.

Волож буде вилучений із санкційного списку після 15 березня.

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У серпні минулого року співзасновник "Яндексу" назвав війну Росії в Україні "варварською". Проте у перші дні повномасштабного вторгнення не висловлював свою позицію.

Крім того, Волож планує розірвати зв'язки з російським бізнесом "Яндекса", після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого.

Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, але не має права голосу в цій компанії.

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Нагадаємо:

Нідерландська компанія Yandex N.V. продала російський "Яндекс" за 475 мільярдів рублів (5,2 млрд доларів) консорціуму приватних інвесторів і менеджерів компанії.

Повідомлялось, що нідерландська холдингова компанія "Яндекса" Yandex N.V. розглядає можливість продажу всіх своїх російських активів одразу, а не лише контрольного пакета акцій.

У серпні 2023 року співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож уперше з лютого 2022 року публічно розкрив свою позицію щодо російського вторгнення в Україну, заявивши, що він "категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну".

Економічна правда