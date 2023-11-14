Нідерланданська Yandex NV може продати всі російські активи за раз – Reuters

Reuters

Нідерландська холдингова компанія "Яндекса" Yandex N.V. розглядає можливість продажу всіх своїх російських активів одразу, а не лише контрольного пакету акцій.

Про це пише Reuters із посиланням на 3 ознайомлені джерела.

Зазначається, що сторони намагаються закрити угоду до кінця року.

"Технологічна компанія "Яндекс", яку часто називають "російським Google", була однією з небагатьох російських компаній з потенціалом стати глобальним бізнесом, поки РФ не почала війну з Україною в лютому 2022 року.

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"Яндекс" домінує в секторі таксі та онлайн-реклами в Росії. Його сервіс виклику таксі працює у восьми африканських країнах, а компанія протестувала безпілотні автомобілі в Ізраїлі та Сполучених Штатах", - пише агентство.

Під тиском вимог Кремля щодо контенту "Яндекс" наприкінці 2022 року продав свій новинний агрегатор та інші онлайн-ресурси контрольованому державою конкуренту "ВКонтакте", прагнучи деполітизувати свій бізнес. Після цього компанія розпочала роботу над корпоративною реструктуризацією.

За словами співрозмовників, засідання ради директорів у Дубаї заплановане на кінець листопада, і зацікавлені сторони сподіваються досягти домовленості в грудні. Будь-яка угода в кінцевому підсумку вимагає схвалення акціонерів і російського уряду.

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"Яндекс" відмовився від коментарів, а співрозмовники говорили на умовах анонімності.

Запланована реструктуризація нідерландської холдингової компанії Yandex NV має на меті повернути частину коштів акціонерів за рахунок продажу своїх основних російських бізнесів, що приносять дохід, таких як пошук і замовлення автомобілів. Потім компанія планує розвивати чотири інші напрямки бізнесу на міжнародному рівні.

За словами одного зі співрозмовників, Yandex N.V. може продати 100% холдингу, створеного в Калінінградській області, повідомило одне з джерел. Інше сказало, що повний вихід Yandex NV цілком імовірний, хоч і не остаточно вирішений.

Третє джерело повідомило, що за цим сценарієм Yandex NV повністю розірве відносини з Росією. Джерела зазначили, що покупці, можливо, не отримають 100% активів, оскільки керівництво "Яндекса" може мати опціони на акції. Деякі російські інвестори в Yandex NV також матимуть можливість конвертувати свої частки.

Один із співрозмовників оцінив загальну вартість угоди в 560 мільярдів рублів (6,18 мільярда доларів) з урахуванням 50% знижки, яку Кремль вимагає при продажу іноземних активів.

Інше джерело додало, що сума угоди сягне близько 5 мільярдів доларів.

У травні джерела повідомили Reuters, що російські мільярдери висунули пропозиції, запропонувавши близько 7 мільярдів доларів за половину компанії.

"Росія отримує контроль за меншу суму", - сказав ще один співрозмовник.

РФ посилила тиск на іноземні компанії, що виходять з ринку, вимагаючи внеску вартості продажу до російського бюджету, і навіть заарештувала активи у випадку з данським пивоваром Carlsberg і французьким виробником йогуртів Danone.

Акціонери Yandex NV легко могли залишитися ні з чим, зазначило одне з джерел.

Перспективи угоди ще більше погіршилися, коли в серпні співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож розкритикував "варварське" вторгнення Росії в Україну. Чотири джерела згодом розповіли Reuters, що страх Кремля перед серйозним відтоком технологічних мізків був головним фактором, який заважав РФ націоналізувати "Яндекс".

Економічна правда