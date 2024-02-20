Поляки ослабили ограничения движения на границе с Украиной

Польские забастовщики ослабили ограничения движения на границе. В некоторых пунктах пропуска начали пропускать легковушки, автобусы и грузовики.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

С 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Хребене - Рава-Русская". Протестующие также выразили готовность каждый час пропускать по 1 грузовику в обоих направлениях.

На пункте пропуска "Зосин-Устилуг" забастовщики планируют пропускать незначительное количество транспорта. В частности, каждые 30 минут по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час по 1 грузовику на въезд в Польшу и по 3 грузовика на въезд в Украину. Автобусы в обоих направлениях будут пропускать в обычном режиме.

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После 18:00 движение легковых автомобилей и автобусов было разблокировано и на пункте пропуска "Долгобичув-Угринов". Однако, для грузовиков ограничения остаются: каждый час будут пропускать только по 4 грузовика на въезд в Украину и по 1 грузовику - на выезд из Украины.

Напомним:

Во вторник польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

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Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц - до апреля.

Сообщалось, что в случае, если граница Украины с Польшей не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 миллиарда гривен.

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.

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Экономическая правда