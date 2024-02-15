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Втрати від блокування кордону поляками можуть сягнути понад 7 мільярдів – Гетманцев

Четвер, 15 лютого 2024, 20:10 - Економічна правда

Якщо кордон України з Польщею не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни може втратити 7,7 мільярда гривень.

Про це повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця бюджет країни втратить 7,7 млрд гривень надходжень", – повідомив він.

За словами Гетманцева, це відчутна сума грошей, особливо у лютому.

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Нагадаємо:

У вівторок польські фермери  заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною "Корчова – Краковець".

20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

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З 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" українські перевізники планували розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

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Економічна правда

Польща Україна
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