Из-за блокады границы поляки могут потерять много рабочих мест – польский министр 

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский предостерег протестующих, что блокада границы с Украиной может привести к значительным потерям рабочих мест.

Об этом сообщил министр в открытом письме к протестующим.

"Полное закрытие границы может привести к приостановке польского сельскохозяйственного экспорта в Украину, что может привести к потере многих рабочих мест", - написал он.

В 2022 году Польша зафиксировала профицит в общем объеме торговли с Украиной в размере около 3,5 миллиарда евро. Стоимость польского агропродовольственного экспорта в Украину в 2023 году составила 1,033 миллиарда евро, тогда как сумма импорта из Украины - 1,69 миллиарда евро, написал министр.

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Напомним:

Во вторник польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц - до апреля.

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Сообщалось, что в случае, если граница Украины с Польшей не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 миллиарда гривен.

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.

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Экономическая правда