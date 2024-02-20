Все разделы
Укр / Рус

Украина планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы преодолеть польскую блокаду

Вторник, 20 февраля 2024, 18:05 - Экономическая правда

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии. 

Реклама:

Одновременно с этим, "Украинское дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Напомним: 

Во вторник польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Реклама:

Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц - до апреля.

Сообщалось, что в случае, если граница Украины с Польшей не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 миллиарда гривен.

ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны.

Читайте также: Как польская блокада повлияла на украинскую торговлю

Экономическая правда

Украина Польша инфрастуктура
Реклама:
Материалы по теме
В Минагро осудили формы протеста польских фермеров, которые высыпали из вагонов украинское зерно 20 февраля 2024, 17:06
Поляки заявили о намерении продолжить блокаду границы до апреля и пригрозили не пропускать автобусы 20 февраля 2024, 14:36
Украинские перевозчики начали протест на границе с Польшей: "Чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше" 20 февраля 2024, 14:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте