Новости 19 февраля: Федоров говорил с Маском об отключении российских Starlink, Япония выделила Украине $12 миллиардов финпомощи

О границе. Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой из-за блокады польскими протестующими, в частности, пассажирского транспорта.

Об атаках энергосети. Новой целью российских атак по украинской энергетической инфраструктуре является нанесение максимального ущерба экономике Украины.

Об агроэкспорте. В январе экспорт агропродукции из Украины происходил преимущественно благодаря морским перевозкам, достигнув 6,7 миллиона тонн. Зато транзит через Польшу составил лишь 370 тысяч тонн, или 5% от общего объема.

О финансовой помощи. Япония выделит более 12 миллиардов долларов для Украины: более трети суммы поступит до конца месяца.

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О Starlink. Глава Минцифры Михаил Федоров коммуницировал с основателем SpaceX Илоном Маском по использованию российскими оккупантами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос приобрел публичный резонанс.

Эксклюзивы ЭП:

Налоговая мобилизация. Где власть будет искать дополнительный триллион гривен, чтобы закрыть дыру?

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На финансирование армии может не хватить денег. Какие идеи власть обсуждает для получения дополнительного ресурса внутри страны и возможно ли повышение налогов?