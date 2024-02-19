Федоров комунікував з Маском: є алгоритм, щоб Starlink у росіян на фронті не працював

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Голова Мінцифри Михайло Федоров комунікував із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання російськими окупантами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу.

Про це міністр сказав в інтерв'ю "Суспільному".

"Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації.

Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було", - розповв Федоров.

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Водночас він додав, що попри це, не знає, як вирішиться ця ситуація.

"Але ми знайшли цей алгоритм, запропонували його. Точніше, компанія SpaceX вже подібне щось робила з урядом Ізраїлю, от ми таке запропонували", - зазначив міністр.

Федоров додав, що у SpaceX є можливість відключити Starlink на тимчасово окупованих територіях України, але це буде "катастрофічно" для нас.

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"Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов'язані з дронами.

Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які по суті там з'являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо зі SpaceX", - сказав він.

При цьому міністр не вірить у те, що існує зв'язок між тим, що в армії РФ з'явились Starlink, й між тим, як Маск наразі коментує російсько-українську війну.

"Це було логічно, що вони почнуть їх через треті держави закуповувати і завозити. У них були Starlink, їх вже завозили, просто зараз це потрапило в публічність, їх стало трохи більше.

Тобто хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизувати, і зажило це якимось окремим життям. Технологічно потрібно виключити Starlink, які вони використовують, і зробити так, щоб наші продовжили працювати", - додав Федоров.

Нагадуємо:

Росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях.

В ГУР Міноборони України 11 у неділю лютого підтвердили використання росіянами Starlink та повідомляли, що Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, закуповуючи Starlink через треті країни.

Росіяни заявили, що не використовують Starlink у бойових діях, адже система не сертифікована в РФ.

Економічна правда