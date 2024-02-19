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Японія виділить понад 12 мільярдів доларів для України: понад третина суми надійде до кінця місяця

Понеділок, 19 лютого 2024, 18:20 - Економічна правда

Японія надасть України фінансову допомогу на 12,1 мільярда доларів. Грант на 4,7 мільярда доларів надійде до кінця цього місяця.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який  отримаємо до кінця цього місяця", - заявив Шмигаль.

Одночасно з цим, прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною. 

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Нагадаємо:

У понеділок Японія виділила 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні - відповідні документи підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо.

У перші місяці 2024 року Японія стала найбільшим донором фінансової підтримки для України. Загалом у першому кварталі очікується, що допомога сягне близько 2,2 млрд доларів.

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Економічна правда

Японія Україна фінанси
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