Кубраков назвав нову мету атак росіян по енергооб’єктах України

Новою метою російських атак по українській енергетичній інфраструктурі є завдання максимальної шкоди економіці України.

Про це заявив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Інтерфакс-Україна.

"Нещодавні напади на наш енергетичний сектор довели, що росіяни намагаються переслідувати іншу мету просто зараз. Якщо минулого року вони намагалися заморозити мільйони українців узимку, то цього разу вони намагаються зруйнувати нашу економіку. Вони намагаються відключити від енергосистеми наші ключові промислові регіони", - сказав міністр.

Кубраков впевнений, що це точно нова мета ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Реклама:

Водночас за його словами, хороша новина полягає в тому, що Україна та партнери провели хорошу домашню роботу: постачання автотрансформаторів, електрогенераторів, будівництво захисних споруд та імпорт електроенергії, а також, звісно, постачання ППО.

"Цієї зими ми набагато сильніші, незважаючи на всі ці проблеми й атаки", - констатував віцепрем'єр.

Наразі не йдеться про те, що Україна здатна захищати всі енергогенерувальні потужності та мережі, тому роботу з їхнього захисту потрібно продовжувати.

Реклама:

Також Кубраков додав, що енергетика - це той сектор, який необхідно постійно відновлювати, не чекаючи закінчення війни, використовуючи, зокрема, і тимчасові рішення, оскільки без цього неможлива нормальна робота економіки.

Нагадуємо:

На ранок 19 лютого в Україні через бойові дії та з інших причин знеструмленими залишаються 365 населених пунктів.