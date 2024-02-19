Новини 19 лютого: Федоров говорив з Маском про відключення російських Starlink, Японія виділила Україні $12 мільярдів фіндопомоги

Про кордон. Віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой через блокаду польськими протестувальникам, зокрема, пасажирського транспорту.

Про атаки енергомережі. Новою метою російських атак по українській енергетичній інфраструктурі є завдання максимальної шкоди економіці України.

Про агроекспорт. У січні експорт агропродукції з України відбувався переважно завдяки морським перевезенням, сягнувши 6,7 мільйона тонн. Натомість транзит через Польщу становив лише 370 тисяч тонн, або 5% від загального обсягу.

Про фінансову допомогу. Японія виділить понад 12 мільярдів доларів для України: понад третина суми надійде до кінця місяця.

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Про Starlink. Голова Мінцифри Михайло Федоров комунікував із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання російськими окупантами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу.

Ексклюзиви ЕП:

Податкова мобілізація. Де влада шукатиме додатковий трильйон гривень, щоб закрити діру?

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На фінансування армії може не вистачити грошей. Які ідеї влада обговорює для отримання додаткового ресурсу всередині країни і чи можливе підвищення податків?