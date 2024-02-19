Заяви поляків несправедливі, через Польщу пройшло лише 5% експорту агропродукції – Кубраков

У січні експорт агропродукції з України відбувався переважно завдяки морським перевезенням, сягнувши 6,7 мільйонів тонн. Натомість транзит через Польщу становив лише 370 тисяч тонн, або 5% від загального обсягу.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури з посиланням на слова міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Так, у січні експорт агропродукції відбувався переважно завдяки морським перевезенням і склав 6,7 мільйона тонн. Натомість транзитом пройшло територією Польщі тільки 0,37 мільйона тонн агропродукції, що складає близько 5% від загального обсягу.

"Це свідчить про те, що заяви польських аграрних асоціацій щодо перенасичення їхнього ринку – несправедливі", – йдеться у повідомленні.

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Зараз діалог з польською стороною ведеться на всіх рівнях, додали в міністерстві.

Нагадаємо:

Зі сторони Польщі фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, в черзі стоять приблизно 3,3 тисячі автомобілів.

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У Єврокомісії анонсували зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції на тлі блокади польськими фермерами кордону з Україною.

20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Читайте про те, чому нинішня криза на кордоні з Україною стала викликом для уряду Польщі.

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Економічна правда