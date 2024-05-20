В апреле спрос на автомобили с бензиновыми двигателями срез на 7%, самые популярные - японские

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает Укравтопром.

По его данным, это на 7% больше, чем в прошлом году.

"Бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковушек и остаются крупнейшим его сегментом. Однако их рыночная доля относительно апреля 2023 года уменьшилась на 2 процентных пункта", - сообщили в Укравтопром.

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Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.

В ТОП-10 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

MAZDA CX5 - 220 ед; KIA Sportage - 185 ед; TOYOTA RAV-4 - 174 ед; RENAULT Duster - 111 ед; HYUNDAI Tucson - 110 ед; SUZUKI Vitara - 106 ед; SUZUKI SX4 - 94 ед; SKODA Octavia - 94 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 83 ед; KIA Cee'd - 61 ед.

Напомним:

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В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. авто на электротяге, что вдвое больше, относительно прошлогоднего апреля. Наибольший показатель по регистрации этих типов авто продемонстрировали водители во Львовской области (595 ед).

Кроме того, в прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 1,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 43% больше, чем в прошлом году.