Блокування пасажирського транспорту на кордоні: Мінвідновлення провело термінові переговори з Польщею

Віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой через блокаду польськими протестувальникам, зокрема, пасажирського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

"Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я Росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів", – зазначив Кубраков.

Він додав, що подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами.

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"Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом.", – наголосив віцепрем’єр.

Заступник міністра Сергій Деркач перебуває на зв’язку із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем та наголошує, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає ще критичнішою.

Польська сторона наразі блокує 6 пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту та не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо.

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Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами.

"Посольство України в Польщі 24/7 на зв’язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту", – додали в міністерстві.

аразі заблокованим для вільного руху вантажівок є пункти пропуску "Ягодин – Дорогуськ", "Угринів – Долгобичув", "Устилуг – Зосін", "Шегині – Медика", "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова". На територій Польщі на дорозі очікують близько 3 тисяч вантажівок.

Нагадуємо:

18 лютого у міжнародному залізничному пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" польські фермери спробували заблокувати рух вантажних потягів.