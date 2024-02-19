Блокування пасажирського транспорту на кордоні: Мінвідновлення провело термінові переговори з Польщею
Віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой через блокаду польськими протестувальникам, зокрема, пасажирського транспорту.
Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.
"Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я Росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів", – зазначив Кубраков.
Він додав, що подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами.
"Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом.", – наголосив віцепрем’єр.
Заступник міністра Сергій Деркач перебуває на зв’язку із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем та наголошує, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає ще критичнішою.
Польська сторона наразі блокує 6 пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту та не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо.
Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами.
"Посольство України в Польщі 24/7 на зв’язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту", – додали в міністерстві.
аразі заблокованим для вільного руху вантажівок є пункти пропуску "Ягодин – Дорогуськ", "Угринів – Долгобичув", "Устилуг – Зосін", "Шегині – Медика", "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова". На територій Польщі на дорозі очікують близько 3 тисяч вантажівок.
Нагадуємо:
18 лютого у міжнародному залізничному пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" польські фермери спробували заблокувати рух вантажних потягів.