TikTok выпустил приложение для Apple Vision Pro, опередив YouTube и Netflix
TikTok официально запустил собственное пространственное приложение для новых Apple Vision Pro, опередив при этом Netflix и YouTube.
Об этом сообщает 9to5mac.
Отмечается, что новое приложение Apple Vision Pro уже доступно для пользователей. TikTok утверждает, что его новое приложение позволяет почувствовать свою ленту совершенно по-новому с помощью эффектного просмотра содержимого.
Для сравнения, Netflix и YouTube еще официально не заявляли об адаптации своих приложений к новому девайсу от Apple.
Появление TikTok у пользователей Vision Pro может серьезно повлиять на ощущение времени, поскольку Apple не отображает время в своем новом устройстве смешанной реальности. поэтому пользователи уже сталкивались с потерей ощущения времени в гарнитуре. TikTok уже является мастером того, что 2 часа на iPhone и iPad выглядят как 5 минут.
Напомним:
Ограниченный выпуск гарнитуры Vision Pro компании Apple стимулирует рынок перепродажи, на котором цена устройства значительно превышает начальную стоимость в 3500 долларов.
Apple в июне на конференции для разработчиков Worldwide Developer Conference 2023 представила свои новые продукты, среди которых долгожданные очки смешанной реальности Apple Vision Pro.
Из-за сложности конструкции устройства Apple была вынуждена существенно сократить планы по производству гарнитуры дополненной реальности Vision Pro