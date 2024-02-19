TikTok випустив застосунок для Apple Vision Pro, випередивши YouTube та Netflix

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TikTok офіційно запустив власний просторовий застосунок для нових Apple Vision Pro, випередивши при цьому Netflix і YouTube.

Про це повідомляє 9to5mac.

Зазначається, що новий застосунок Apple Vision Pro вже доступний для користувачів. TikTok стверджує, що його новий додаток дозволяє відчути свою стрічку абсолютно по-новому за допомогою ефектного перегляду вмісту.

Для порівняння, Netflix і YouTube ще офіційно не заявляли про адаптацію своїх застосунків до нового девайсу від Apple.

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Поява TikTok у користувачів Vision Pro може серйозно вплинути на відчуття часу, оскільки Apple не відображає час у своєму новому пристрої змішаної реальності. тому користувачі вже стикалися з втратою відчуття часу в гарнітурі. TikTok уже є майстром того, що 2 години на iPhone та iPad виглядають як 5 хвилин.

Нагадаємо:

Обмежений випуск гарнітури Vision Pro компанії Apple стимулює ринок перепродажу, на якому ціна пристрою значно перевищує початкову вартість в 3500 доларів.

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Apple у червні на конференції для розробників Worldwide Developer Conference 2023 представила свої нові продукти, серед яких довгоочікувані окуляри змішаної реальності Apple Vision Pro.

Через складність конструкції пристрою Apple була змушена суттєво скоротити плани з виробництва гарнітури доповненої реальності Vision Pro