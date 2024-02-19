Налоговые поступления от туристического бизнеса в прошлом году выросли на 32%

В 2023 году туристический бизнес уплатил налогам более 2,04 млрд грн, что на 32% больше, чем в 2022 году и на 8% меньше уровня 2021 года.

Об этом сообщает председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

По ее словам динамика показывает, что налоги, уплаченные представителями туротрасли, выходят на довоенный уровень.

Суммы поступлений в бюджет страны в прошлом 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли на 32%. По сравнению с довоенным 2021 годом сумма налогов (2,23 млрд грн), полученных от представителей отрасли в 2023 году, меньше всего на 8%.

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"Наибольшая доля поступлений в госбюджет за прошлый год - 64 % уплачена гостиницами - более 1,3 млрд грн. Эта сумма больше почти вдвое чем та, которую представители гостиничной отрасли уплатили в бюджет в 2022 году и почти аналогична той, которая была уплачена отелями в 2021 году", - отметила Олеськив.

Кроме того, налоговые поступления от туристических операторов в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли почти на четверть - 205,8 млн грн против 167,86 млн грн.

По регионам больше всего налогов уплатили субъекты туристической деятельности из г. Киева - 499,3 млн грн, Львовской - 345,5 млн грн, Киевской - 239,7 млн грн, Ивано-Франковской - 138,8 млн грн и Одесской областей - 98,8 млн 845 грн.

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Добавляется, что согласно аналитическим исследованиям, которые проводили в прошлом году, наблюдается активный рост внутреннего туризма и активное развитие туристических локаций в центральных и западных регионах.

Напомним:

Налоговые поступления от представителей туристической отрасли по результатам первого полугодия 2023 года выросли в столице и 14 регионах.