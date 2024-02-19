Податкові надходження від туристичного бізнесу минулого року зросли на 32%

У 2023 році туристичний бізнес сплатив податкам понад 2,04 млрд грн, що на 32% більше, ніж у 2022 році та на 8% менше рівня 2021 року.

Про це повідомляє голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

За її словами динаміка показує, що податки, сплачені представниками тургалузі, виходять на довоєнний рівень.

Суми надходжень до бюджету країни в минулому 2023 році в порівнянні з 2022 роком зросли на 32%. У порівнянні з довоєнним 2021 роком сума податків (2,23 млрд грн), отриманих від представників галузі у 2023 році, менша всього на 8%.

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"Найбільша частка надходжень до держбюджету за минулий рік – 64 % сплачена готелями – понад 1,3 млрд грн. Ця сума більша майже вдвічі ніж та, яку представники готельної галузі сплатили в бюджет у 2022 році і майже аналогічна тій, яка була сплачена готелями у 2021 році", – зазначила Олеськів.

Крім того, податкові надходження від туристичних операторів у 2023 році в порівнянні з 2022 роком зросли майже на чверть – 205,8 млн грн проти 167,86 млн грн.

По регіонах найбільше податків сплатили суб‘єкти туристичної діяльності з м. Києва – 499,3 млн грн, Львівської – 345,5 млн грн, Київської – 239,7 млн грн, Івано-Франківської – 138,8 млн грн та Одеської областей – 98,8 млн 845 грн.

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Додається, що згідно з аналітичними дослідженнями, які проводили минулого року, спостерігається активний ріст внутрішнього туризму та активний розвиток туристичних локацій у центральних та західних регіонах.

Нагадаємо:

Податкові надходження від представників туристичної галузі за результатами першого півріччя 2023 року зросли в столиці та 14 регіонах.