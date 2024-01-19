SpaceX отправила туристов на МКС, среди которых первый астронавт из Турции

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Компания SpaceX запустила корабль Crew Dragon с космическими туристами, среди которых первый турецкий астронавт Альпер Гезеравчи, на Международную космическую станцию в рамках последней коммерческой миссии техасского стартапа Axiom Space.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что капсула SpaceX Crew Dragon с квартетом Axiom стартовала на ракете Falcon 9 из Космического центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал.

Планы миссии Axiom-3 предусматривают, что экипаж проведет около 14 дней в микрогравитации на борту МКС, проводя более 30 научных экспериментов, многие из которых сосредоточены на изучении влияния космических полетов на здоровье и болезни человека.

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Миссия стала третьим подобным полетом, организованным хьюстонской компанией Axiom за последние два года, поскольку компания развивает свой бизнес по доставке на околоземную орбиту астронавтов, спонсируемых иностранными правительствами и частными предприятиями.

Компания берет со своих клиентов не менее 55 млн долларов за каждое место астронавта.

В состав экипажа вошли командир корабля Майкл Лопес-Алегриа (экс-астронавт NASA), полковник военно-воздушных сил Италии Вальтер Вилладеи, гражданин Швеции Маркус Вандт и пилот военно-воздушных сил Турции Альпер Гезеравджи, который станет первым астронавтом в истории страны.

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Напомним:

В сентябре 2021 года NASA сообщало, что экипаж Axiom-1 отправится к МКС из космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида в феврале 2022 года.

Полет миссии переносили несколько раз.

В мае 2023 года Axiom-2 запустил гостевую команду из двух американцев и двух жителей Саудовской Аравии, включая Райану Барнави, ученого-биолога, которая стала первой арабской женщиной, когда-либо отправленной на орбиту, с восьмидневной миссией на МКС.