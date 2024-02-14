Украина нуждается в 9 миллиардах долларов на восстановление культуры и туризма – ЮНЕСКО

В течение следующего десятилетия Украине понадобится около 9 миллиардов долларов на восстановление культурных объектов и туристической отрасли.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

По оценкам ЮНЕСКО, культурный и туристический секторы Украины потеряли более 19 миллиардов долларов дохода во время полномасштабной войны с Россией. Агентство заявило, что боевые действия повредили 341 культурный объект по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Одессе.

"По оценкам агентства, общая стоимость разрушений этих культурных объектов, а также тысяч других культурных ценностей по всей стране составляет около 3,5 миллиардов долларов", - пишет Associated Press.

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ЮНЕСКО заявила, что умышленное разрушение объектов культурного наследия, в том числе религиозных сооружений и артефактов, может быть приравнено к военному преступлению.

Напомним:

Глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив заявила, что в Украине продолжается работа над переосмыслением и обновлением закона о курортах с целью привлечения в отрасль инвестиций.

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Экономическая правда