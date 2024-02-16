Ритейлеры требуют от ЕС больше действий для решения кризиса в Красном море

Европейская организация розничной торговли Eurocommerce призвала институты и государства-члены ЕС решить кризис в Красном море, который уже имеет "огромное влияние" на бизнес.

Об этом пишет Reuters.

Членами Eurocommerce, в частности, являются компании розничной торговли Ahold Delhaize, Carrefour, Lidl, M&S и Tesco, а также ритейлеры H&M, Inditex и Primark.

"Чем дольше перевозчики будут вынуждены менять маршруты, тем больше предприятий и, в конечном итоге, потребителей пострадают от дополнительных расходов, которые добавятся к уже высокой стоимости жизни в Европе", - говорится в письме Eurocommerce.

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Розничные торговцы, которые поставляют товары с заводов в Китае и Юго-Восточной Азии, столкнулись с задержками и увеличением расходов, поскольку альтернативный маршрут доставки вокруг мыса Доброй Надежды занимает на 2-3 недели больше времени, что приводит к высоким затратам.

"Этот сбой вызвал опасения, что инфляция в Европе будет расти дольше, в то время как стесненные в средствах потребители с нетерпением ждали, что цены на продукты питания и одежду начнут снижаться", - пишет агентство.

"Учитывая масштабы влияния на бизнес и глобальную цепь поставок, мы призываем институты ЕС и государства-члены продолжать усиленные и скоординированные усилия для разрешения ситуации", - заявили в Eurocommerce.

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Группа заявила, что поддерживает инициативы ЕС, направленные на защиту коммерческих судов и моряков от нападений. В этом месяце ЕС планирует начать совместную военно-морскую миссию в Красном море.

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Экономическая правда