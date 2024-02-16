Apple признала, что искусственно ограничивает функциональность веб-приложений на iPhone в ЕС

Американская технологическая корпорация Apple Apple заявила, что отключает прогрессивные веб-приложения (PWA) в Европейском Союзе, поскольку этого требуют новые правила, установленные законом о цифровых рынках (DMA).

Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что проблемы с открытием веб-приложений пользователи заметили, установив бета-версию iOS 17.4.

В iOS 17.4 PWA, которые обычно позволяют веб-приложениям функционировать и выглядеть больше как родные приложения iOS, больше не работали. Разработчики заметили, что эти веб-приложения открываются как закладки, сохраненные на главном экране.

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По словам Apple, традиционно система iOS обеспечивала поддержку веб-приложений Home Screen, строя непосредственно WebKit (движок браузера Safari) и его архитектуру безопасности. Это позволило веб-приложениям согласовываться с теми же моделями безопасности и конфиденциальности, что и в других нативных приложениях.

Но с DMA Apple вынуждена разрешить альтернативные браузеры. В нем утверждается, что без изоляции и соблюдения правил, которые применяются к веб-приложениям на основе WebKit, могут быть установлены вредоносные программы, которые могут совершать такие действия, как считывание данных с других веб-приложений или получать доступ к камере, микрофону или местонахождению пользователя.

Организация Open Web Advocacy считает, что решение Apple является неправильным. Она указывает на то, что Apple имела достаточно времени, чтобы обеспечить настоящую конкуренцию браузеров во всем мире и выполнить требования DMA.

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Напомним:

Компания Apple планирует обжаловать решение ЕС внести весь магазин приложений App Store в новый список цифрового антимонопольного законодательства.