Правительство выделяет 2,5 миллиарда на обустройство укрытий в учебных заведениях

Кабмин выделяет 2,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий и 1,5 млрд грн на развитие Новой украинской школы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Выделяем 2,5 млрд грн на обустройство укрытий. В четырехстах учебных заведениях начнет работать служба образовательной безопасности", - заявил он.

Кроме этого, на развитие "Новой украинской школы" выделили 1,5 миллиарда гривен.

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Напомним:

С начала года Кабмин из резервного фонда госбюджета выделил на фортификации 20 миллиардов гривен.

Экономическая правда

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