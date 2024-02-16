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Правительство выделяет 2,5 миллиарда на обустройство укрытий в учебных заведениях

Пятница, 16 февраля 2024, 16:43 - Экономическая правда

Кабмин выделяет 2,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий и 1,5 млрд грн на развитие Новой украинской школы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Выделяем 2,5 млрд грн на обустройство укрытий. В четырехстах учебных заведениях начнет работать служба образовательной безопасности", - заявил он.

Кроме этого, на развитие "Новой украинской школы" выделили 1,5 миллиарда гривен.

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Напомним: 

С начала года Кабмин из резервного фонда госбюджета выделил на фортификации 20 миллиардов гривен.

Экономическая правда

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Кабмин финансы образование
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