Мала приватизація у Прозорро.Продажі поповнила державний та місцеві бюджети на понад 3,3 мільярда

Мала приватизація державного та комунального майна у 2023 році принесла в бюджети різних рівнів понад 3,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За підсумками онлайн-аукціонів з продажу об’єктів Фондом держмайна в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі до державного бюджету надійшло понад 2,6 млрд гривень.

Приватизація комунальних об’єктів принесла ще понад 650 млн грн громадам.

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У Мінекономіки наголосили, що за підсумками електронних аукціонів ціна об’єктів зросла майже втричі.

"Загалом за 2023 рік бізнес та громадяни приватизували майже 914 обʼєктів по всій країні. 350 з них – державне майно, яке через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі реалізував ФДМУ та його регіональні відділення, та ще 560 – активи, які продали громади. А доходи від приватизації цих активів надійшли до державного та місцевих бюджетів", - зазначила перша віцепрем’єр - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що що приватизація – це не лише разове надходження до державного чи місцевого бюджету, а першу чергу – залучення інвестиції та розвиток економіки.

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Нового ефективного власника цьогоріч знайли щаводи, готелі, склади, амбулаторії, автовагові та інші об’єкти.

"За право придбати державне та комунальне майно у 2023 році змагалося понад 3,6 тисяч учасників. Попит бізнесу на об’єкти малої приватизації на другий рік повномасштабної війни зберігається, і в середньому конкуренція на торгах становила понад 3 учасники", - зазначив СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут.

Найвищу ціну за приватизацію державних об’єктів у 2023 році переможці торгів сплатили за:

готель "Ермітаж" у Києві – 311 млн гривень;

ЄМК "Волиньторф" – понад 212 млн гривень;

ЄМК ДП "Укроборонресурси" – понад 210 млн гривень.

Серед громад найактивніше працювали з ринком малої приватизації Дніпро – 35 успішних торгів, Львів – 32 та Київ – 23.

Найдорожчими комунальними приватизаційними об’єктами стали:

Житомирський обласний центр кінематографії - 40 млн гривень;

нежитлові приміщення у Львові площею 550 кв. м за понад 25 млн гривень;

нежитлові приміщення у Житомирській області площею майже 600 кв. м за понад 22 млн гривень.

Економічна правда