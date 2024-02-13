З початку року на приватизації реалізували активів на пів мільярда

Фонд державного майна України (ФДМУ) з початку 2024 року провів 31 приватизаційний аукціон, на яких було реалізовано державних активів на 534 мільйони гривень.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Усього у державному бюджеті на 2024 рік закладено надходження від приватизації у розмірі 4 мільярдів гривень, тобто у середньому 333,3 мільйона гривень на місяць.

Гетманцев назвав приватизаційний результат січня "досить пристойним", оскільки, за його словами, січень не є місяцем потужної ділової активності, у тому числі й приватизаційної. Крім того, у перший місяць року серед запропонованих об’єктів не було "топових", від яких очікують великих надходжень.

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Нагадаємо:

Мала приватизація державного та комунального майна у 2023 році принесла в бюджети різних рівнів понад 3,3 мільярда гривень.

У січні стало відомо, що Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель "Україна" у Києві.

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Економічна правда