В январе местные бюджеты получили налоговых поступлений почти на 30 миллиардов

В прошлом месяце местные бюджеты получили 29,5 млрд гривен поступлений по платежам Государственной налоговой службы (ГНС).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"По оперативным данным поступления в местные бюджеты в январе 2024 года по платежам, которые контролируются ГНС, составляют 29,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Напомним:

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За первый месяц 2024 года Министерство финансов обеспечило перечисление местным бюджетам 11,8 миллиарда гривен межбюджетных трансфертов.

В прошлом году в общий фонд местных бюджетов поступило на 43,8 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году, - 441,9 миллиарда гривен.

Экономическая правда

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