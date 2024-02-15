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У січні місцеві бюджети отримали податкових надходжень майже на 30 мільярдів

Четвер, 15 лютого 2024, 16:02 - Економічна правда

Минулого місяця місцеві бюджети отримали 29,5 млрд гривень надходжень по платежах Державної податкової служби (ДПС). 

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

"За оперативними даними надходження до місцевих бюджетів у січні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 29,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: 

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За перший місяць 2024 року Міністерство фінансів забезпечило перерахування   місцевим бюджетам 11,8 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів.

Торік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло на 43,8 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році, - 441,9 мільярда гривень.

Економічна правда

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податки бюджет фінанси
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