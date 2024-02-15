У січні місцеві бюджети отримали податкових надходжень майже на 30 мільярдів
Четвер, 15 лютого 2024, 16:02 -
Минулого місяця місцеві бюджети отримали 29,5 млрд гривень надходжень по платежах Державної податкової служби (ДПС).
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
"За оперативними даними надходження до місцевих бюджетів у січні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 29,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
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За перший місяць 2024 року Міністерство фінансів забезпечило перерахування місцевим бюджетам 11,8 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів.
Торік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло на 43,8 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році, - 441,9 мільярда гривень.
Економічна правда
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