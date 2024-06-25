Нацбанк предлагает увеличить штраф за невыполнение мер против незаконных P2P платежей до 5% от оборота

Национальный банк Украины предлагает налоговому Комитету Рады увеличить штраф за содействие незаконным P2P платежам для банков до 5% от оборота.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время Банковского форума, организованного "Экономической правдой".

Предложение хотят реализовать в рамках Законопроекта 11043, который содержит ряд мер на более жесткое регулирование отношений, для противодействия незаконным переводам.

До 5% от оборота предлагают увеличить штраф за участие и невыполнение мероприятий, направленных на противодействие незаконным P2P переводам.

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Гетманцев заверил, что такие меры будут более болезненными не для банков, а для "финок".

"Я хочу, чтобы все присутствующие услышали, эта схема (незаконные P2P платежи - ЭП) невозможна без участия должностных лиц, менеджеров коммерческих банков. Ни одна сеть дроперов не может существовать без содействия и активной помощи того или иного банка, поэтому и действия НБУ направлены по отношению к коммерческим банкам относительно требований по осуществлению финансового мониторинга", - отметил председатель налогового комитета.

Экономическая правда

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