У нас хороших решений не осталось: Гетманцев о налогах для финансирования ВСУ

В Украине не осталось хороших решений для финансирования Сил обороны, кроме налогообложения.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на Банковском форуме от ЭП.

"На самом деле у нас катастрофическая ситуация с расходами на финансирование для безопасности и обороны. У нас огромная дыра в бюджете, и это, вероятно, не десятки миллионов, это сотни миллионов. Это сотни миллиардов, которые нам надо собрать", - заявил он.

По его словам, нет других решений для финансирования Сил обороны, кроме налогов: сделать детенизацию для этого недостаточно, включать печатный станок и девальвировать гривну чиновники не собираются.

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"У нас, фактически, хороших решений не осталось. И мы с вами должны быть сознательны в этом", - заявил он.

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Экономическая правда.