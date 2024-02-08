У січні місцеві бюджети отримали майже 12 мільярдів субвенцій

За перший місяць 2024 року Міністерство фінансів забезпечило перерахування місцевим бюджетам 11,8 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що ця сума становить 96,1 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);

додаткові дотації перераховано в сумі 2,5 млрд грн (100 % до розпису асигнувань.

Додається, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 лютого становлять 130,1 млрд гривень. Коштом цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

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Нагадаємо:

Торік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло на 43,8 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році, - 441,9 мільярда гривень.