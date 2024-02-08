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У січні місцеві бюджети отримали майже 12 мільярдів субвенцій

Четвер, 8 лютого 2024, 10:30

За перший місяць 2024 року Міністерство фінансів забезпечило перерахування   місцевим бюджетам 11,8 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів. 

Зазначається, що ця сума становить 96,1 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

  • базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);
  • додаткові дотації перераховано в сумі 2,5 млрд грн (100 % до розпису асигнувань.
 

Додається, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 лютого становлять 130,1 млрд гривень. Коштом цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

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Нагадаємо: 

Торік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло на 43,8 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році, - 441,9 мільярда гривень.

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Економічна правда
Укр / Рус
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