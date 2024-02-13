Французский покупатель Lifecell также планирует приобрести Датагруп-Volia

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NJJ Capital, которая ранее заявила о покупке в Украине подразделений компании Turkcell - ООО "Лайфселл", покупает активы национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".

Об этом сообщает Антимонопольный комитет в ответ на запрос Interfax-Украина.

Владельцем NJJ Capital является французский миллиардер Ксавье Ньелю. Кроме Lifecell он также собирался приобрести ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр".

В середине января Антимонопольный комитет Украины вернул французской NJJ Capital заявление на приобретение lifecell из-за несоответствия документов требованиям.

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В заявлении, которое предоставил Антимонопольный комитет отмечается, что запрос на приобретение контрольного пакета акций компании "Датагруп-Воля" поступил еще 29 декабря 2023 года.

Однако из-за несоответствия заявления требованиям комитета, оно было возвращено NJJ Capital.

Повторное заявление поступило 23 января 2024 года. В настоящее время оно рассматривается.

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Интерфакс-Украина отмечает, что компания "Датагруп-Volia" является одним из лидеров телекоммуникационной отрасли Украины. В июне 2021 года "Датагруп" завершила подписание соглашения о приобретении 100% украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа группы компаний Volia.

Напомним:

Как писала The Financial Times в 2020 году, покупка Ксавье Ньелю польского оператора мобильной связи Play состоялась в период депрессивных оценок в секторе. Низкие цены предоставили покупателю возможность взять активы, которые считались недооцененными.

Турецкая компания Turkcell 29 декабря 2023 года подписала договор о передаче 100% долей, а также всех прав и долгов ООО "Лайфселл" (TM lifecell) - третьего по величине украинского оператора мобильной связи, а также компанию по аутсорсингу контакт-центров ООО "Глобал Билги" и провайдера услуг по аренде вышек ООО "Укртауэр" французской инвестиционной компании NJJ Capital.

В середине января Антимонопольный комитет Украины вернул французской NJJ Capital заявление на приобретение lifecell из-за несоответствия документов требованиям.

Однако в конце января Антимонопольный комитет получил повторные заявки от компании DVL Telecom (Париж, Франция), входящей в группу NJJ, на приобретение доли, которая обеспечивает контроль в ООО "Лайфселл", в международном аутсорсинговом контактном-центре "Глобал Билги" и у оператора сотовых вышек ООО "Укртауэр".

NJJ Capital принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, основателю французской телекоммуникационной группы Iliad (материнской компании одного из крупнейших интернет-провайдеров страны - Free), состояние которого Bloomberg оценивает в 6,08 млрд долларов.

Ньель также имеет активы в медиа, в частности значительную долю в газете Le Monde, занимается венчурным финансированием и основал техническую школу 42, на базе которой была запущена UNIT Factory в киевской UNIT City.