Шурма заявил о "высокой вероятности" санкций и конфискации активов "Киевстара"

Ростислав Шурма фото дмитрия ларина

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил о "высокой вероятности" принятия санкций в отношении "Киевстара" с последующей конфискацией компании.

Об этом Шурма сказал в интервью ЭП.

"Там сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что есть высокая вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании", - прокомментировал ситуацию с "Киевстаром" заместитель руководителя ОП.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о доле в компании или полной конфискации, Шурма ответил: "Это сейчас изучают юристы. То есть это не мое решение или чье-то индивидуальное, это коллективный анализ, который осуществляет большое количество институтов".

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Напомним:

Бывший госсекретарь США Майк Помпео занял должность независимого неисполнительного директора компании "Киевстар".

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

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Среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме "Киевстар", есть еще один мобильный оператор - lifecell.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева уточнил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается только долей, контролируемых российскими олигархами.

В октябре также сообщалось, что Министерство юстиции готовит иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана в доход Украины, в частности, части мобильного оператора "Киевстар".

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Экономическая правда