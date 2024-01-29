АМКУ отримав повторну заявку французької компанії на придбання lifecell

Антимонопольний комітет отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom (Париж, Франція), що входить до групи NJJ, щодо придбання частки, яка забезпечує контроль у ТОВ "Лайфселл", в міжнародному аутсорсинговому контактному-центрі "Глобал Білгі" і в оператора стільникових вишок ТОВ "Укртауер".

Про це АМКУ повідомив у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Повторні заяви щодо набуття контролю компанією DVL Telecom (Париж, Франція) - суб'єкт господарювання, що входить разом із компанією NJJ Capital до групи NJJ, над ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" надійшли в комітет 23 січня 2024 року", - уточнив агентству заступник голови АМКУ - державний уповноважений Максим Сандига.

Зазначається, що ці заяви комітет аналізує щодо відповідності встановленим вимогам. При цьому строки розгляду заяв про видачу дозволу на концентрацію визначені ст. 27 закону "Про захист економічної конкуренції".

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Нагадуємо:

У середині січня Антимонопольний комітет України повернув французькій NJJ Capital заяву через невідповідність документів вимогам.

Як повідомлялося, турецька компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про передачу 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ "Лайфселл" (TM lifecell) - третього за величиною українського оператора мобільного зв'язку, а також компанію з аутсорсингу контакт-центрів ТОВ "Глобал Білгі" та провайдера послуг з оренди вишок ТОВ "Укртауер" французькій інвестиційній компанії NJJ Capital.

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Рішення про підписання договору рада директорів ухвалила 20 грудня, проте ще 9 травня вирішила не розкривати інформації про можливу угоду.

Turkcell уточнив, що номінальна ціна акцій "Лайфселл" - 12 млрд 711,849 млн грн, "Глобал Білгі" - 47,226 млн грн й "Укртауер" - 1 млрд 964,04 млн грн.

NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, засновнику французької телекомунікаційної групи Iliad (материнської компанії одного з найбільших інтернет-провайдерів країни - Free), статки якого Bloomberg оцінює в 6,08 млрд доларів.

Ньєль також має активи в медіа, зокрема значну частку в газеті Le Monde, займається венчурним фінансуванням і заснував технічну школу 42, на базі якої було запущено UNIT Factory в київській UNIT City.