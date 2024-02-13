В Україні може з’явитися ринок систем збереження енергії: інвестиції - пів мільярда доларів

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" у 2023 році видав рекордні 11 техумов для будівництва промислових систем збереження енергії. Проєкти потребуватимуть інвестицій у понад пів мільярда доларів.

Про це йдеться в статті Forbes.

Найбільша паливна компанія України "ОККО" планує побудувати систему збереження енергії потужністю 20 МВт. Інвестиції у проєкт оцінюються в 20-22 млн євро.

Зазначається, що компанія планує надавати допоміжні послуги "Укренерго" з балансування енергосистеми за допомогою цього energy storage.

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Система збереження енергії працює як потужний powerbank: може накопичувати сонячну енергію вдень і відпускати її ввечері, що дає змогу стабілізувати енергосистему.

Крім ОККО, у 2023 році техумови для будівництва системи збереження енергії від "Укренерго" отримали ще 10 компаній.

Всього НЕК видала техумови на 1129 МВт систем збереження енергії. З яких 70% – у 2023-му. Однак перелік всіх компаній в "Укренерго" не називають, посилаючись на комерційну таємницю.

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Голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус прогнозує, що перші промислові energy storages будуть побудовані в Україні вже цьогоріч. Основною причиною цікавості бізнесу до промислових батарейок він називає здешевлення технологій зберігання енергії.

Так, за оцінкою американської лабораторії з вивчення відновлювальної енергії NREL, з 2021 до 2024 року середня ціна за кВт потужності літій-іонної системи збереження енергії знизилась на 24% до 720 кВт за дол.

Forbes підрахувало, що за такої середньої ціни проєкти, які отримали ТЕО у 2023 році на 756 МВт потребуватимуть інвестицій понад 544 млн дол.

Серед компаній, які отримали техумови та бдлизькі до надання допоміжних послуг "Укренерго" - вінницька енергетична компанія Kness, паливна компанія "ОККО", компанія "МХП Еко Енерджи", яка планує використовувати energy storage разом із сонячною електростанцією для власних потреб цеху.

Причиною цього є те, що на ринку допоміжних послуг накопичуються борги та ця діяльність недостатньо врегульована законодавчо.