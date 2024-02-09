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На трех энергоблоках АЭС проводят ремонты, их мощность снижена

Пятница, 9 февраля 2024, 12:20 - Анастасия Дячкина

По состоянию на утро 9 февраля вследствие ремонта на трех блоках атомных электростанций снижена мощность работы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"На атомных электростанциях снижена мощность работы 3 энергоблоков для проведения ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Также за сутки на тепловых электростанциях в аварийный ремонт выведен один энергоблок, еще на одном продлен срок текущего ремонта.

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В Украине фиксируют рост уровня потребления электроэнергии. В частности, 8 февраля суточный максимум был на 4% выше, чем днем ранее. Сегодня по состоянию на 10:00 уровень потребления электроэнергии на 2% выше, чем вчера.

Причина роста уровня потребления есть значительное похолодание.

Напомним:

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Из-за боевых действий без света остаются 359 населенных пунктов. По техническим причинам есть отключение света в ряде областей.

АЭС Укрэнерго энергетика электроэнергия
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