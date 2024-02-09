На трех энергоблоках АЭС проводят ремонты, их мощность снижена
По состоянию на утро 9 февраля вследствие ремонта на трех блоках атомных электростанций снижена мощность работы.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
"На атомных электростанциях снижена мощность работы 3 энергоблоков для проведения ремонтных работ", – говорится в сообщении.
Также за сутки на тепловых электростанциях в аварийный ремонт выведен один энергоблок, еще на одном продлен срок текущего ремонта.
В Украине фиксируют рост уровня потребления электроэнергии. В частности, 8 февраля суточный максимум был на 4% выше, чем днем ранее. Сегодня по состоянию на 10:00 уровень потребления электроэнергии на 2% выше, чем вчера.
Причина роста уровня потребления есть значительное похолодание.
Напомним:
Из-за боевых действий без света остаются 359 населенных пунктов. По техническим причинам есть отключение света в ряде областей.