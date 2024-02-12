ЕС принял решение, которое приближает использование дохода от активов РФ в пользу Украины
В понедельник Совет ЕС принял решение, позволяющее в будущем использовать доход от замороженных активов Центрального банка России (ЦБР) для помощи Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Согласно новому решению, центральные депозитарии ценных бумаг (CSD), удерживающие более 1 миллиона евро активов ЦБР, должны отдельно учитывать доходы от замороженных активов РФ. При этом они не могут использовать эти доходы.
В дальнейшем Совет может принять решение о создании финансового взноса в бюджет ЕС из этих средств. Этот вклад будет направлен в поддержку Украины и её восстановления через Фонд для Украины.
Напомним:
Страны Большой семерки и Европейский Союз обсуждают план использования более 250 миллиардов долларов из замороженных активов российского центрального банка как залог для помощи в финансировании восстановления Украины.
Экономическая правда