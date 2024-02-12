ЄС ухвалив рішення, яке наближає використання доходу від активів РФ на користь України

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У понеділок Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить у майбутньому використовувати дохід від заморожених активів Центрального банку Росії (ЦБР) для допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Згідно з новим рішенням, центральні депозитарії цінних паперів (CSD), які утримують понад 1 мільйон євро активів ЦБР, повинні окремо обліковувати доходи від заморожених активів РФ. При цьому вони не можуть використовувати ці доходи.

Надалі Рада може прийняти рішення про створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих коштів. Цей внесок буде спрямований на підтримку України, її відновлення та відбудову через Фонд для України.

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Нагадаємо:

Країни Великої сімки та Європейський Союз обговорюють план щодо використання понад 250 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України.

Економічна правда

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