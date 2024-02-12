ЕС планирует впервые ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ - Bloomberg

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ЕС предлагает включить три китайские компании, которые помогали РФ, в санкционный список, что будет первым случаем введения санкций против китайских компаний за войну, которую развязала Россия.

Об этом пишет Bloomberg.

Проект предложенных санкций все еще требует утверждения всех стран-членов, некоторые из которых ранее блокировали любое включение китайских компаний в санкционные списки.

Если решение примут, это будет первый случай, когда ЕС ввел ограничения против компаний в материковом Китае с момента вторжения России в Украину.

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Отмечается, что согласно проекту предложения, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, в список также попали компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции.

Ограничения запретят компаниям из ЕС торговать с фирмами, которые внесли в список.

Этот вопрос является критически важным для ЕС, который считает Пекин одним из важнейших торговых партнеров.

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Названия трех компаний не сообщают, но отмечают, что согласно документу, компании, занимающиеся преимущественно технологиями и электроникой, обвиняются в "содействии военному и технологическому усилению России или развитию российского сектора обороны и безопасности".

Напомним:

Ранее, 8 февраля сообщалось, что в Евросоюзе предлагают ввести новые санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц, которые помогают российской агрессии против Украины.

Компании ByteDance, которая владеет TikTok, грозят крупные штрафы, поскольку Европейский Союз готовит проверку в соответствии с новыми правилами модерации контента из-за опасений относительно рисков для несовершеннолетних.