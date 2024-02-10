В ЕС достигли соглашения о реформировании бюджетных правил

Европейский парламент и страны-члены ЕС утром 10 февраля достигли соглашения о реформировании бюджетных правил ЕС, направленных на стимулирование инвестиций в условиях одновременного контроля над расходами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Новая договоренность обновит действующие бюджетные правила ЕС, известные как Пакт стабильности и роста, созданные в конце 1990-х годов. Они ограничивают госдолг стран 60% валового внутреннего продукта, а государственный дефицит – до 3%.

Эти бюджетные рамки считались слишком жесткими и никогда не соблюдались. Их приостановили после пандемии коронавируса, чтобы дать государствам-членам ЕС возможность тратить больше средств на поддержку экономики.

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Дискуссии во время пересмотра бюджетных правил ЕС касались того, насколько они должны быть смягчены на постоянной основе. К примеру, группа стран во главе с Францией предлагала ослабить ограничения на расходы на "зеленые" и оборонные технологии.

В конце концов, в основе новых правил лег индивидуальный подход: каждая страна ЕС готовит собственную программу обеспечения устойчивости госдолга, что дает ей больше времени для реформ и инвестиций, а также позволяет менее болезненно вернуться к режиму экономии.

Группе государств во главе с Германией удалось добиться введения количественных показателей сокращения долга и дефицита для всех стран ЕС, несмотря на нежелание Франции и Италии.

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Реформу, предварительно согласованную на уровне Совета Евросоюза в прошлом году, еще должны одобрить государства-члены и Европейский парламент – что, как ожидается, произойдет до выборов в июне. После этого новые бюджетные правила начнут применяться с 2025 года.

Европейская правда