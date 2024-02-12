Австрия собирается разорвать контракт на поставку газа из России

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер Getty Images

На фоне высоких цен на импорт. Австрия стремится разорвать многолетний контракт между австрийской энергетической компанией OMV и российским "Газпромом" на поставку газа в страну.

Об этом сообщает Reuters.

На фоне высоких цен на импорт и политических последствий от сотрудничества с Россией, власти Австрии рассматривают вопрос более решительных действий по уменьшению доли российского газа в импорте страны.

Частично государственная компания OMV собиралась выполнять контракт с Газпромом, который должен действовать до 2040 года.

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При этом, доля России в газовом импорте Австрии сильно росла в декабре 2023 года, до 98%. Об этом сообщила министр энергетики Леонор Гевесслер.

Она также отметила, что российская доля в газовом рынке Австрии недопустимо велика.

"Рынок и энергетические компании, которые являются его частью, недостаточно выполняют свою обязанность по уменьшению зависимости от российского газа, диверсификация нашего газового импорта продвигается слишком медленно", - сказала Гевесслер.

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Гевесслер сообщила, что ее Министерство поручило экономическому аналитическому центру Wifo подготовить к лету исследование об экономических последствиях расторжения контракта и опасности сохранения зависимости от российского газа.

Министерство энергетики также планирует обязать компании, продающие газ в Австрии, принять конкретные меры для уменьшения доли российского газа в их балансе.

Напомним:

Европейский Союз готовится исключить возможность продления соглашения с Россией по транзиту газа через Украину после того, как срок его действия истечет в конце года.

Австрийская банковская группа "Raiffeisen Bank International" (RBI) все еще не вышел с рынка России, после 2 лет войны и обещаний покинуть российский рынок.