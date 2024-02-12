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Австрия собирается разорвать контракт на поставку газа из России

Понедельник, 12 февраля 2024, 13:19 - Экономическая правда
Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер
Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер
Getty Images

На фоне высоких цен на импорт. Австрия стремится разорвать многолетний контракт между австрийской энергетической компанией OMV и российским "Газпромом" на поставку газа в страну. 

Об этом сообщает Reuters.

На фоне высоких цен на импорт и политических последствий от сотрудничества с Россией, власти Австрии рассматривают вопрос более решительных действий по уменьшению доли российского газа в импорте страны.

Частично государственная компания OMV собиралась выполнять контракт с Газпромом, который должен действовать до 2040 года.

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При этом, доля России в газовом импорте Австрии сильно росла в декабре 2023 года, до 98%. Об этом сообщила министр энергетики Леонор Гевесслер.

Она также отметила, что российская доля в газовом рынке Австрии недопустимо велика.

"Рынок и энергетические компании, которые являются его частью, недостаточно выполняют свою обязанность по уменьшению зависимости от российского газа, диверсификация нашего газового импорта продвигается слишком медленно", - сказала Гевесслер.

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Гевесслер сообщила, что ее Министерство поручило экономическому аналитическому центру Wifo подготовить к лету исследование об экономических последствиях расторжения контракта и опасности сохранения зависимости от российского газа.

Министерство энергетики также планирует обязать компании, продающие газ в Австрии, принять конкретные меры для уменьшения доли российского газа в их балансе. 

Напомним:

Европейский Союз готовится исключить возможность продления соглашения с Россией по транзиту газа через Украину после того, как срок его действия истечет в конце года.

Австрийская банковская группа "Raiffeisen Bank International" (RBI) все еще не вышел с рынка России, после 2 лет войны и обещаний покинуть российский рынок.

газ Россия Австрия
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