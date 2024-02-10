Российский танкер сделал моментальный разворот после новости о введенных санкциях

Танкер NS Leader у берегов Португалії после розворота

Судно NS Leader, которое принадлежит непосредственно РФ направлялось в Балтийское море, но было вынуждено развернуться после сообщения о введенных санкциях.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ситуация произошла в четверг 8 февраля. Тогда в 14:00 по вашингтонскому времени были введены новые санкции против российской нефти. Российский танкер "NS Leader" в это время находился у берегов Португалии и направлялся в Балтийское море для загрузки.

"Танкер, который должен был загрузить свой следующий груз примерно через 10 дней, уменьшил скорость вдвое, развернулся и изменил пункт назначения на "для заказов", свидетельствуют данные отслеживания судов и информации о судоходстве", - говорится в сообщении Bloomberg.

Реклама:

Как отмечается, двумя месяцами ранее, также попав под санкции, судно "Виктор Бакаев" совершило такой же маневр в похожем месте, прекратив свой рейс к другому российскому нефтяному экспортному терминалу.

Теперь "Виктор Бакаев" стоит на якоре в одном из черноморских портов, больше не перевозя товары.

Ситуация с "Лидером" и "Виктором Бакаевым" подтверждает определенную эффективность санкционных действий со стороны США и стран ЕС, это ударяет по российскому экспорту.

Реклама:

Ранее сообщалось, что против компании NS Leader Shipping Incorporated, которая зарегистрирована в Либерии были введены санкции.

Эта компания на бумагах имеет собственность над российским танкером "NS Leader", но по информации Bloomberg, Российская Федерация является конечным владельцем судна "Лидер". Это согласуется с базой данных, которую ведет Международная морская организация.

Напомним:

8 февраля Соединенные Штаты внесли в санкционный список транспортные компании из ОАЭ: Oil Tankers SCF Mgmt Fzco, Talassa Shipping DMCC, а также Zeenit Supply и Trading DMCC.

Также в январе Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 19 танкеров, которые под флагами Либерии и Панамы занимались перевозкой российской нефти.