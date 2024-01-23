Вражеский обстрел повредил спорткомплекс "Укрзализныци" в Киеве
В результате российского обстрела утром 23 января обломками был поврежден спортивный комплекс "Укрзализныци" в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек ранен. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС", - говорится в сообщении.
В УЗ добавляют, что ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона. На момент чрезвычайного происшествия детей на территории комплекса не было.
"После завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений. Тренировки на сегодня отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся. Тем временем, поезда Укрзализныци - по расписанию", - отметили в компании.
Напоминаем:
В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на город Киев и обеспечением охраны места происшествия, движение транспорта перекрыто по нескольким адресам.
В Киеве в результате российской ракетной атаки 23 января повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах.
В результате вражеской российской атаки 23 января часть Харькова осталась без света, воды и отопления.