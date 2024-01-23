Вражеский обстрел повредил спорткомплекс "Укрзализныци" в Киеве

фото: уз

В результате российского обстрела утром 23 января обломками был поврежден спортивный комплекс "Укрзализныци" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек ранен. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС", - говорится в сообщении.

В УЗ добавляют, что ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона. На момент чрезвычайного происшествия детей на территории комплекса не было.

Реклама:

"После завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений. Тренировки на сегодня отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся. Тем временем, поезда Укрзализныци - по расписанию", - отметили в компании.

Напоминаем:

В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на город Киев и обеспечением охраны места происшествия, движение транспорта перекрыто по нескольким адресам.

Реклама:

В Киеве в результате российской ракетной атаки 23 января повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах.

В результате вражеской российской атаки 23 января часть Харькова осталась без света, воды и отопления.