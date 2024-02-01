Нефть дорожает после снижения цен накануне 

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Цены на нефть 1 февраля восстанавливаются после падения накануне, когда данные о запасах в США показали рост.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 80,84 долл за баррель, что на 0,29 долл выше, чем на закрытие предыдущих торгов. 31 января эти контракты подешевели на 1,95 долл - до 80,55 долл за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,3 долл - до 76,15 долл за баррель. По итогам предыдущих торгов, стоимость этих контрактов упала на 1,97 долл - до 75,85 долл за баррель.

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"В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер со стороны США и их союзников. Brent подорожала в течение месяца на 6,1%, WTI - на 5,9%",- говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотников на базу США в Иордании в минувшие выходные погибли трое американских военнослужащих. Этот инцидент вызвал беспокойство у трейдеров, которые опасаются, что США могут ответить на него военными действиями, что приведет к дальнейшему обострению ситуации в регионе.

Кроме того, министерства энергетики США опубликовало данные, которые свидетельствуют о росте запасов нефти в стране и увеличении добычи.

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Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей - до 421,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добавляется, что добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку 13 млн баррелей в сутки (б/с).

Экономическая правда.