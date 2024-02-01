Российская нефть может попадать в США через багамскую лазейку
Американский нефтеперерабатывающий завод импортировал 10 тыс баррелей российской нефти через терминал хранения на Багамских островах.
Об этом пишет Bloomberg.
По словам представителя управления энергетической информации США Моргана Баттерфилда, нефть, доставленная в Уилмингтон, штат Делавэр, в ноябре, не нарушила санкций США, поскольку была экспортирована из России на Багамские острова до 8 марта 2022 года, когда начали действовать санкции. Он добавил, что затем она была смешана с другой нефтью перед импортом в США.
Согласно данным ОВОС и таможни, партия прибыла на нефтеперерабатывающий завод компании PBF Energy Inc. в Делаверии. По словам Баттерфилда, импортер уточнил, что смешанные баррели были частично российского происхождения.
Груз PBF соответствует санкциям США против России, заявил Майкл Карлович, представитель нефтеперерабатывающего завода, не предоставив других подробностей.
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Напомним:
Морские поставки сырой нефти из России упали до минимума почти за два месяца из-за неблагоприятной погоды и удара украинского беспилотника, который ненадолго остановил поток из ключевого экспортного терминала в Балтии.
Экономическая правда.