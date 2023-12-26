Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин

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Приостановление участия украинского "Райффайзен Банка" в госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" связано с санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против связанных с банком лиц, решение НАПК о приостановлении статуса Raiffeisen Bank International как международного спонсора войны на это не влияет.

Об этом сообщил Минфин в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Приостановление активного участия Райффайзен Банка в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" никоим образом не связано с решениями НАПК. Это вопрос несоответствия уполномоченного банка критериям программы из-за наложения санкций со стороны СНБО на связанных с банком лиц", - говорится в ответе.

Напоминаем:

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Украинский Райффайзен Банк не может выдавать кредиты бизнесу по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" из-за санкций против российской компании материнской группы RBI.

Национальный банк полностью поддерживает позицию о наложении санкций на "Райффайзен лизинг Россия", однако выступает за возвращение банка "Райффайзен Украина" в программу доступных кредитов от государства под 5-7-9%.

В декабре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.

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