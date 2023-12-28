Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу

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Кабинет министров 27 декабря принял постановление, которым изменил порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки бизнеса.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

С целью выполнения договоренностей с МВФ, предусмотрено сфокусировать программу 5-7-9% исключительно на микро, малых и средних предприятиях, добавили в Минфине.

Кроме этого, Кабмин снял ограничения в получении государственной поддержки для предпринимателей:

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которые перерегистрировались на подконтрольную территорию Украины, но не имеют возможности релокации бизнеса, однако своевременно выполняют обязательства по кредитным договорам и платят налоги, сборы и обязательные платежи в госбюджет Украины;

которые зарегистрированы, в частности, на территориях Херсонской (в том числе город Херсон), Николаевской и Днепропетровской областей, для которых уже определена дата завершения боевых действий и временной оккупации, но дата еще не внесена в Перечень территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Напомним:

Кабинет Министров расширил механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности, для бизнеса на деоккупированных территориях

Экономическая правда

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