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Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу

Четверг, 28 декабря 2023, 12:40 - Алексей Павлыш
 
unsplash

Кабинет министров 27 декабря принял постановление, которым изменил порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки бизнеса.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

С целью выполнения договоренностей с МВФ, предусмотрено сфокусировать программу 5-7-9% исключительно на микро, малых и средних предприятиях, добавили в Минфине.

Кроме этого, Кабмин снял ограничения в получении государственной поддержки для предпринимателей:

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  • которые перерегистрировались на подконтрольную территорию Украины, но не имеют возможности релокации бизнеса, однако своевременно выполняют обязательства по кредитным договорам и платят налоги, сборы и обязательные платежи в госбюджет Украины;
  • которые зарегистрированы, в частности, на территориях Херсонской (в том числе город Херсон), Николаевской и Днепропетровской областей, для которых уже определена дата завершения боевых действий и временной оккупации, но дата еще не внесена в Перечень территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Напомним:

Кабинет Министров расширил механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности, для бизнеса на деоккупированных территориях

Экономическая правда

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Украина Минфин МВФ бизнес кредиты
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