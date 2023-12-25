Предприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%

В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" украинским бизнесам на прошлой неделе выдали 634 льготных кредита на 3 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С момента старта программы в феврале 2020 года до 25 декабря субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 78 303 кредита на общую сумму 263,1 млрд грн. За время действия военного положения заключено 43 481 кредитный договор на общую сумму 173,5 млрд грн из которых:

58,28 млрд грн - на антивоенные цели;

36,29 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

12,01 млрд грн - на инвестиционные цели;

8,93 млрд грн - как антикризисные кредиты;

3,73 млрд грн - как рефинансирование предварительно полученных кредитов.

Минфин

Напоминаем:

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Программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" втрое увеличила грантовую поддержку для украинских перерабатывающих предприятий - до 11 млн долларов.

Экономическая правда