Курс валют на 4 января: наличная гривня укрепляется
4 января наличные доллар и евро несколько подешевели на черном рынке и в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 38,74 – 38,99 грн против котировок в 38,85 – 39,02 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 42,41 - 42,84 грн против курса 42,49 - 43,01 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 38,1159 грн, а евро – 41,6073 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 38,2 – 38,98 грн (курс на 3 января – 38,175 – 39,0 грн);
- Евро – 42,00 – 42,9 грн (курс на 3 января – 42,10 – 43,025 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
- Приватбанк – 38,2 – 38,8 грн;
- Ощадбанк – 38,3 – 38,9 грн;
- Укрэксимбанк – 38,1 – 38,8 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде – 38,65 грн, в Универсал Банке (monobank) – 38,45 грн.
Напомним:
В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.