Курс валют на 4 января: наличная гривня укрепляется

4 января наличные доллар и евро несколько подешевели на черном рынке и в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 38,74 – 38,99 грн против котировок в 38,85 – 39,02 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 42,41 - 42,84 грн против курса 42,49 - 43,01 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,1159 грн, а евро – 41,6073 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,2 – 38,98 грн (курс на 3 января – 38,175 – 39,0 грн);

Евро – 42,00 – 42,9 грн (курс на 3 января – 42,10 – 43,025 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

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Приватбанк – 38,2 – 38,8 грн;

Ощадбанк – 38,3 – 38,9 грн;

Укрэксимбанк – 38,1 – 38,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде – 38,65 грн, в Универсал Банке (monobank) – 38,45 грн.

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.